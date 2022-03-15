Смеситель для ванны с душем Esko Nizza NZ 54-2
Арт. X169824816
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель ESKO Nizza NZ 54-2 предназначен для использования в ванне и душе, изготовлен из высококачественной латуни, Оснащен керамической кран-буксой и традиционный изливом. Исполнение в цвете хром. При установке используется вертикальный способ установки на 2 монтажных отверстия.
Преимущества
- Короткий излив
- С декоративными отражателями
- Кран-буксы – керамика 90°
- Корпус – латунь кат. А
- Дивертор пневматический на пружине с принудительной фиксацией (не зависит от давления воды)