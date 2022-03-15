Смеситель для ванны с душем Esko Nizza NZ 54-2

Преимущества

Короткий излив

С декоративными отражателями

Кран-буксы – керамика 90°

Корпус – латунь кат. А

Дивертор пневматический на пружине с принудительной фиксацией (не зависит от давления воды)

Смеситель ESKO Nizza NZ 54-2 предназначен для использования в ванне и душе, изготовлен из высококачественной латуни, Оснащен керамической кран-буксой и традиционный изливом. Исполнение в цвете хром. При установке используется вертикальный способ установки на 2 монтажных отверстия.