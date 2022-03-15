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Смеситель для ванны с душем Esko Nizza NZ 54-2
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны с душем Esko Nizza NZ 54-2
    Арт. X169824816
    5.0
    2
    Смеситель для ванны с душем Esko Nizza NZ 54-2

      Смеситель для ванны с душем Esko Nizza NZ 54-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824816
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esko
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель ESKO Nizza NZ 54-2 предназначен для использования в ванне и душе, изготовлен из высококачественной латуни, Оснащен керамической кран-буксой и традиционный изливом. Исполнение в цвете хром. При установке используется вертикальный способ установки на 2 монтажных отверстия.

        Преимущества

        • Короткий излив
        • С декоративными отражателями
        • Кран-буксы – керамика 90°
        • Корпус – латунь кат. А
        • Дивертор пневматический на пружине с принудительной фиксацией (не зависит от давления воды)