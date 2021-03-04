Смеситель для раковины (умывальника) Esko Tokyo TK 26
Арт. X169824808
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Esko Tokyo TK 26 - смеситель для раковины чешского производства, сочетающий в себе строгость традиций и динамику современных технологий. Удлиненная форма ручки и устремлённый вперёд корпус смесителя для раковины делают его максимально эргономичным. Литой корпус смесителя удобен в работе, сделан из прочного латунного сплава с гальваническим покрытием.
Преимущества
- Простота монтажа крана
- Гарантия долговременного срока эксплуатации
- Возможность отдельно настраивать температуру и силу потока воды
- Эффект памяти: при каждом открытии смеситель выдает воду примерно той же температуры, что была выставлена на нём при предыдущем использовании
- Конструкция смесителя к водонагревательным устройствам исключает возможность повышения давления в водяном баке
- Время действия с момента включения смесителя не превышает 60 секунд