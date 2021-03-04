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Смеситель для раковины (умывальника) Esko Tokyo TK 26
4.3
4
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины (умывальника) Esko Tokyo TK 26
    Арт. X169824808
    4.3
    4
    Смеситель для раковины (умывальника) Esko Tokyo TK 26

      Смеситель для раковины (умывальника) Esko Tokyo TK 26

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169824808
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Esko
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Esko Tokyo TK 26 - смеситель для раковины чешского производства, сочетающий в себе строгость традиций и динамику современных технологий. Удлиненная форма ручки и устремлённый вперёд корпус смесителя для раковины делают его максимально эргономичным. Литой корпус смесителя удобен в работе, сделан из прочного латунного сплава с гальваническим покрытием.

        Преимущества

        • Простота монтажа крана
        • Гарантия долговременного срока эксплуатации
        • Возможность отдельно настраивать температуру и силу потока воды
        • Эффект памяти: при каждом открытии смеситель выдает воду примерно той же температуры, что была выставлена на нём при предыдущем использовании
        • Конструкция смесителя к водонагревательным устройствам исключает возможность повышения давления в водяном баке
        • Время действия с момента включения смесителя не превышает 60 секунд