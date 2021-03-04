Смеситель для раковины (умывальника) Esko Tokyo TK 26

Преимущества

Простота монтажа крана

Гарантия долговременного срока эксплуатации

Возможность отдельно настраивать температуру и силу потока воды

Эффект памяти: при каждом открытии смеситель выдает воду примерно той же температуры, что была выставлена на нём при предыдущем использовании

Конструкция смесителя к водонагревательным устройствам исключает возможность повышения давления в водяном баке

Время действия с момента включения смесителя не превышает 60 секунд

Esko Tokyo TK 26 - смеситель для раковины чешского производства, сочетающий в себе строгость традиций и динамику современных технологий. Удлиненная форма ручки и устремлённый вперёд корпус смесителя для раковины делают его максимально эргономичным. Литой корпус смесителя удобен в работе, сделан из прочного латунного сплава с гальваническим покрытием.