Преимущества

Корпус – латунь кат. А

Имеет подключение для гигиенического душа

Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг

Смеситель для раковины (умывальника) ESKO Tokyo TK 27H полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Надежный, цельнолитой смеситель, изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO 40 мм (изготовлен на базе производства итальянских картриджей Kerametal) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки.