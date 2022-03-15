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Смеситель для раковины (умывальника) Esko Tokyo TK 27H
5.0
2
5 850 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для раковины (умывальника) Esko Tokyo TK 27H
Арт. X169824829
5.0
2
Смеситель для раковины (умывальника) Esko Tokyo TK 27H
  • Персональная скидка

Смеситель для раковины (умывальника) Esko Tokyo TK 27H

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5 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824829
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для раковины (умывальника) ESKO Tokyo TK 27H полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Надежный, цельнолитой смеситель, изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А. Фирменный керамический картридж собственного бренда ESKO 40 мм (изготовлен на базе производства итальянских картриджей Kerametal) обеспечит идеальный контроль смешивания горячей и холодной воды, плавный ход ручки. 

    Преимущества

    • Корпус – латунь кат. А
    • Имеет подключение для гигиенического душа
    • Пластиковый аэратор Neoperl c внутренней системой самоочистки и экономии воды насыщает водную струю воздухом, что делает её мягкой, без брызг