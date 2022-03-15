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Смеситель для кухни (мойки) Esko Tokyo TK 519
Арт. X169824809
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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Классическая коллекция, сочетающая строгость традиций и динамику современной жизни. Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Толстостенный литой корпус, толстостенный штампованный излив. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А.
Преимущества
- Высокий излив
- Керамический картридж 40 мм
- Корпус – латунь
- Излив – штамповка, нержавейка
- Гибкая подводка 35 см 1/2
- Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки