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Смеситель для кухни (мойки) Esko Tokyo TK 519
5.0
2
7 680 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни (мойки) Esko Tokyo TK 519
Арт. X169824809
5.0
2
Смеситель для кухни (мойки) Esko Tokyo TK 519
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни (мойки) Esko Tokyo TK 519

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7 680 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824809
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 680 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Классическая коллекция, сочетающая строгость традиций и динамику современной жизни. Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Толстостенный литой корпус, толстостенный штампованный излив. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А.

    Преимущества

    • Высокий излив
    • Керамический картридж 40 мм
    • Корпус – латунь
    • Излив – штамповка, нержавейка
    • Гибкая подводка 35 см 1/2
    • Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки