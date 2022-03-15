Смеситель для кухни (мойки) Esko Tokyo TK 519

Классическая коллекция, сочетающая строгость традиций и динамику современной жизни. Полностью соответствует российским и европейским стандартам качества. Толстостенный литой корпус, толстостенный штампованный излив. Изготовлен из высококачественной сантехнической латуни категории А.

Преимущества

Высокий излив

Керамический картридж 40 мм

Корпус – латунь

Излив – штамповка, нержавейка

Гибкая подводка 35 см 1/2

Ребро жесткости для установки на мойки из нержавейки



