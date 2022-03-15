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Смеситель для раковины (умывальника) Esko Vienna VN 26-2
Арт. X169824805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
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Смеситель Esko Vienna VN 26-2 для умывальника с литым изливом, с керамическими кран-буксами (угол поворота-180 градусов). Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие.
Преимущества
- Простота монтажа крана
- Гарантия долговременного срока эксплуатации
- Возможность отдельно настраивать температуру и силу потока воды
- Конструкция смесителя к водонагревательным устройствам исключает возможность повышения давления в водяном баке