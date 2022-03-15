Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для раковины (умывальника) Esko Vienna VN 26-2
4.5
2
5 470 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для раковины (умывальника) Esko Vienna VN 26-2
Арт. X169824805
4.5
2
Смеситель для раковины (умывальника) Esko Vienna VN 26-2
  • Персональная скидка

Смеситель для раковины (умывальника) Esko Vienna VN 26-2

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 470 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824805
4.5
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 470 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Гибкая подводка для смесителя 001443 (600 мм, 2 шт.)
290 ₽
5.0
Гибкая подводка для смесителя 001443 (600 мм, 2 шт.)
Смеситель для кухни (мойки) Vidima Ретро BA132AA
7 820 ₽
5.0
Смеситель для кухни (мойки) Vidima Ретро BA132AA
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Vidima Ретро BA348AA (излив 320 мм)
14 200 ₽
5.0
Смеситель для ванны Vidima Ретро BA348AA (излив 320 мм)
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Löms Melt L-54-1
6 460 ₽
5.0
Смеситель для кухни Löms Melt L-54-1
  • Персональная скидка
Смазка WD-40 многофункц.100мл
500 ₽
Смазка WD-40 многофункц.100мл
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 20 мкм) 0611
70 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 20 мкм) 0611
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 5мкн (для гор воды)
110 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 5мкн (для гор воды)
Кран шаровой ITAP 1/2х1/2 для стир. машин 391
400 ₽
4.5
Кран шаровой ITAP 1/2х1/2 для стир. машин 391
Угольник Fusitek FT04401 (ВР, 1/2" - 20 мм)
99 ₽
5.0
Угольник Fusitek FT04401 (ВР, 1/2" - 20 мм)
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Смеситель Esko Vienna VN 26-2 для умывальника с литым изливом, с керамическими кран-буксами (угол поворота-180 градусов). Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Стойкое хромированное покрытие.

    Преимущества

    • Простота монтажа крана
    • Гарантия долговременного срока эксплуатации
    • Возможность отдельно настраивать температуру и силу потока воды
    • Конструкция смесителя к водонагревательным устройствам исключает возможность повышения давления в водяном баке