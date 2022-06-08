Смеситель для ванны Esko VR 54B

Преимущества

Картридж 35 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя

Сменный пластиковый аэратор Neoperl (Германия), наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением

Литой корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)

Смеситель ESKO VR 54B - смеситель для ванны и душа. Монтируется на стену с помощью двух монтажных отверстий. Оснащен керамическим картриджем 35 мм и поворотным изливом с жесткой подводкой. Эконом коллекция, корпус литой-тонкостенный, переключатель ванна/душ внутри керамической пластины (как кран-букса), небольшой вынос от стены.