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Смеситель для ванны Esko VR 54B
Арт. О00000003086
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель ESKO VR 54B - смеситель для ванны и душа. Монтируется на стену с помощью двух монтажных отверстий. Оснащен керамическим картриджем 35 мм и поворотным изливом с жесткой подводкой. Эконом коллекция, корпус литой-тонкостенный, переключатель ванна/душ внутри керамической пластины (как кран-букса), небольшой вынос от стены.
Преимущества
- Картридж 35 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя
- Сменный пластиковый аэратор Neoperl (Германия), наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением
- Литой корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)