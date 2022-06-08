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Смеситель для ванны Esko VR 54B
5.0
2
5 335 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Esko VR 54B
Арт. О00000003086
5.0
2
Смеситель для ванны Esko VR 54B
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны Esko VR 54B

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5 335 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000003086
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 335 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель ESKO VR 54B - смеситель для ванны и душа. Монтируется на стену с помощью двух монтажных отверстий. Оснащен керамическим картриджем 35 мм и поворотным изливом с жесткой подводкой. Эконом коллекция, корпус литой-тонкостенный, переключатель ванна/душ внутри керамической пластины (как кран-букса), небольшой вынос от стены.

    Преимущества

    • Картридж 35 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя
    • Сменный пластиковый аэратор Neoperl (Германия), наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением
    • Литой корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)