Смеситель для раковины Frap F1001

Латунный смеситель Frap F1001 для раковины сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем испанской марки Sedal. Устанавливается смеситель Frap F1001 на бортик раковины. Его литая конструкция неподвижна.

Преимущества

Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов

Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом

Керамический картридж с повышенным ресурсом

Улучшенный аэратор, смягчающий воду

Удобное и надежное крепление

Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам



