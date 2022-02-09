Смеситель для раковины Frap F1001
Арт. X169820613
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
Латунный смеситель Frap F1001 для раковины сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем испанской марки Sedal. Устанавливается смеситель Frap F1001 на бортик раковины. Его литая конструкция неподвижна.
Преимущества
- Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
- Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
- Керамический картридж с повышенным ресурсом
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду
- Удобное и надежное крепление
- Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам