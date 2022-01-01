Смеситель Frap F1005 ф-40
Арт. X169820692
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Однорычажный смеситель для раковины Frap F1005, цвет: глянцевый хром. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и высокое качество за доступную цену. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественной латуни
- Керамический картридж 40 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды
- Дизайн: Современный
- Фиксированный излив
- Высота излива: 66 мм
- Режим экономии воды: Нет
- Встроенный фильтр: Нет
- Совместимость с проточным водонагревателем: Нет
- Аэратор с защитой от известковых отложений
- Стандарт подводки: G 1/2, гибкая
- Монтаж: на 1 отверстие, на 2 шпильки