Смеситель Frap F1005 ф-40

Преимущества

Изготовлен из высококачественной латуни

Керамический картридж 40 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды

Дизайн: Современный

Фиксированный излив

Высота излива: 66 мм

Режим экономии воды: Нет

Встроенный фильтр: Нет

Совместимость с проточным водонагревателем: Нет



Аэратор с защитой от известковых отложений



Стандарт подводки: G 1/2, гибкая

Монтаж: на 1 отверстие, на 2 шпильки

Однорычажный смеситель для раковины Frap F1005, цвет: глянцевый хром. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и высокое качество за доступную цену. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.