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Смеситель Frap F1005 ф-40
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Смесители для умывальника
    Смеситель Frap F1005 ф-40
    Арт. X169820692
    Смеситель Frap F1005 ф-40

      Смеситель Frap F1005 ф-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820692

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однорычажный смеситель для раковины Frap F1005, цвет: глянцевый хром. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и высокое качество за доступную цену. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественной латуни
        • Керамический картридж 40 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды
        • Дизайн: Современный
        • Фиксированный излив
        • Высота излива: 66 мм
        • Режим экономии воды: Нет
        • Встроенный фильтр: Нет
        • Совместимость с проточным водонагревателем: Нет
        • Аэратор с защитой от известковых отложений
        • Стандарт подводки: G 1/2, гибкая
        • Монтаж: на 1 отверстие, на 2 шпильки