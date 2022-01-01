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Смеситель Frap F1007 ф-40
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Frap F1007 ф-40
    Арт. X1698206200
    Смеситель Frap F1007 ф-40

      Смеситель Frap F1007 ф-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206200

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Frap — крупный производитель сантехнического оборудования. Продукция торговой марки Frap соответствует общеевропейским, американским, а также международным стандартам качества. Производство оснащено самым современным оборудованием: современные станки с числовым программным управлением, высокоточные линии литья и обработки, а также использование высококачественных материалов. Смесители Frap отличаются современным дизайном, удобной конструкцией, простотой в установке и использовании, а также сочетанием разумной цены и высокого качества.