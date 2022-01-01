Смеситель Frap F1007 ф-40

Frap — крупный производитель сантехнического оборудования. Продукция торговой марки Frap соответствует общеевропейским, американским, а также международным стандартам качества. Производство оснащено самым современным оборудованием: современные станки с числовым программным управлением, высокоточные линии литья и обработки, а также использование высококачественных материалов. Смесители Frap отличаются современным дизайном, удобной конструкцией, простотой в установке и использовании, а также сочетанием разумной цены и высокого качества.