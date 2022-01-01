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Смеситель Frap F1019 тюльпан
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Frap F1019 тюльпан
    Арт. X1698206205
    Смеситель Frap F1019 тюльпан

      Смеситель Frap F1019 тюльпан

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206205

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальным дизайном и удобной установкой отличается смеситель для раковины Frap 1019F. Модель имеет простую конструкцию, выполненную из качественной латуни, отличающейся потрясающей устойчивостью к коррозии, перепадам температуры и внешним механическим повреждениям. Хромированное покрытие позволяет надолго сохранить эстетичный внешний вид и исключает возникновение царапин. Данная модель прекрасно будет смотреться в любом интерьере.