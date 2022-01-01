Смеситель Frap F1019 тюльпан
Арт. X1698206205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Универсальным дизайном и удобной установкой отличается смеситель для раковины Frap 1019F. Модель имеет простую конструкцию, выполненную из качественной латуни, отличающейся потрясающей устойчивостью к коррозии, перепадам температуры и внешним механическим повреждениям. Хромированное покрытие позволяет надолго сохранить эстетичный внешний вид и исключает возникновение царапин. Данная модель прекрасно будет смотреться в любом интерьере.