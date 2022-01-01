Смеситель Frap F1019 тюльпан

Универсальным дизайном и удобной установкой отличается смеситель для раковины Frap 1019F. Модель имеет простую конструкцию, выполненную из качественной латуни, отличающейся потрясающей устойчивостью к коррозии, перепадам температуры и внешним механическим повреждениям. Хромированное покрытие позволяет надолго сохранить эстетичный внешний вид и исключает возникновение царапин. Данная модель прекрасно будет смотреться в любом интерьере.