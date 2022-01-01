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Смеситель Frap F1021 ф-40
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Frap F1021 ф-40
    Арт. X169820696
    Смеситель Frap F1021 ф-40

      Смеситель Frap F1021 ф-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820696

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • FRAP (Фрап) F1021 Смеситель д/умывальника ф-40 - смесители FRAP (Китай) изготовлены из высококачественной латунина итальянском оборудовании, что позволяет им служить достаточно долго. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и высокое качество за доступную цену. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.