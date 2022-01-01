Смеситель Frap F1021 ф-40

FRAP (Фрап) F1021 Смеситель д/умывальника ф-40 - смесители FRAP (Китай) изготовлены из высококачественной латунина итальянском оборудовании, что позволяет им служить достаточно долго. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и высокое качество за доступную цену. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.