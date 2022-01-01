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Смеситель Frap F1054
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Смесители для умывальника
    Смеситель Frap F1054
    Арт. X169820638
    Смеситель Frap F1054

      Смеситель Frap F1054

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820638

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель тюльпан хирургический - смесители FRAP F1054 (Китай) с 1 монтажным отверстием изготовлены из высококачественной латунина итальянском оборудовании, что позволяет им служить достаточно долго. Смеситель устанавливается на умывальник. Излив традиционной формы длиной 115 мм и высотой 65 мм упрощает эксплуатацию. Для удобства пользователей предусмотрена система быстрого монтажа. Благодаря современному стилю, глянцевой поверхности и оттенку хром смеситель будет отлично смотреться в интерьере любой ванной комнаты.