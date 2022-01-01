Смеситель Frap F1054

Смеситель тюльпан хирургический - смесители FRAP F1054 (Китай) с 1 монтажным отверстием изготовлены из высококачественной латунина итальянском оборудовании, что позволяет им служить достаточно долго. Смеситель устанавливается на умывальник. Излив традиционной формы длиной 115 мм и высотой 65 мм упрощает эксплуатацию. Для удобства пользователей предусмотрена система быстрого монтажа. Благодаря современному стилю, глянцевой поверхности и оттенку хром смеситель будет отлично смотреться в интерьере любой ванной комнаты.