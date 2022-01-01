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Смеситель Frap F1064 ф-40
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Frap F1064 ф-40
    Арт. X169820647
    Смеситель Frap F1064 ф-40

      Смеситель Frap F1064 ф-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820647

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель д/умывальника ф-40 изготовлен из высококачественной латуни на итальянском оборудовании, что позволяет ему служить достаточно долго. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.