Смеситель Frap F1064 ф-40
Арт. X169820647
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель д/умывальника ф-40 изготовлен из высококачественной латуни на итальянском оборудовании, что позволяет ему служить достаточно долго. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.