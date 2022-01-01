Смеситель Frap F1064 ф-40

Смеситель д/умывальника ф-40 изготовлен из высококачественной латуни на итальянском оборудовании, что позволяет ему служить достаточно долго. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.