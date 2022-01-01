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Смеситель Frap F1105
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Смесители
    Смеситель Frap F1105
    Арт. X1698206149
    Смеситель Frap F1105

      Смеситель Frap F1105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206149

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Оригинальный, состоящий из трех предметов, смеситель на борт ванны Frap выполнен из высококачественной латуни с хромовым покрытием. Устанавливается модель на борт ванны. Хромовое покрытие защищает смеситель Frap от загрязнений, способствует увеличению фактического срока эксплуатации. Модель соединяется с системой водоснабжения гибкими шлангами, имеющими соответствующие наконечники и гайки с посадочной резьбой 1/2’’.

        Преимущества

        • Управляющая стойка состоит из корпуса и головки с рычагом, связанным с керамическим картриджем, регулирующим подачу воды
        • В излив встроен аэратор, очищающий воду от хлора и предотвращающий ее разбрызгивание
        • Душевая лейка устанавливается в гнездо, куда предварительно укладывается шланг для душа