Смеситель Frap F1105

Преимущества

Управляющая стойка состоит из корпуса и головки с рычагом, связанным с керамическим картриджем, регулирующим подачу воды

В излив встроен аэратор, очищающий воду от хлора и предотвращающий ее разбрызгивание

Душевая лейка устанавливается в гнездо, куда предварительно укладывается шланг для душа

Оригинальный, состоящий из трех предметов, смеситель на борт ванны Frap выполнен из высококачественной латуни с хромовым покрытием. Устанавливается модель на борт ванны. Хромовое покрытие защищает смеситель Frap от загрязнений, способствует увеличению фактического срока эксплуатации. Модель соединяется с системой водоснабжения гибкими шлангами, имеющими соответствующие наконечники и гайки с посадочной резьбой 1/2’’.