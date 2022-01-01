Смеситель Frap F1105
Арт. X1698206149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- Оригинальный, состоящий из трех предметов, смеситель на борт ванны Frap выполнен из высококачественной латуни с хромовым покрытием. Устанавливается модель на борт ванны. Хромовое покрытие защищает смеситель Frap от загрязнений, способствует увеличению фактического срока эксплуатации. Модель соединяется с системой водоснабжения гибкими шлангами, имеющими соответствующие наконечники и гайки с посадочной резьбой 1/2’’.
Преимущества
- Управляющая стойка состоит из корпуса и головки с рычагом, связанным с керамическим картриджем, регулирующим подачу воды
- В излив встроен аэратор, очищающий воду от хлора и предотвращающий ее разбрызгивание
- Душевая лейка устанавливается в гнездо, куда предварительно укладывается шланг для душа