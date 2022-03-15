Смеситель на борт ванны Frap F1121
Арт. X169820695
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Двойной излив
|Нет
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Лейка в комплекте
|Да
- Латунный смеситель Frap F1121 для ванны на 3 отверстия сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.
Преимущества
- Удобное и надежное крепление
- Материал корпуса: высококачественная латунь с высоким содержанием меди
- Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду
- Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам