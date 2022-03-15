Смеситель на борт ванны Frap F1121

Преимущества

Удобное и надежное крепление

Материал корпуса: высококачественная латунь с высоким содержанием меди

Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом

Улучшенный аэратор, смягчающий воду

Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам

Латунный смеситель Frap F1121 для ванны на 3 отверстия сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.