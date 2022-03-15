Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для раковины Frap F1326
4.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины Frap F1326
    Арт. X1698206162
    4.0
    2
    Смеситель для раковины Frap F1326

      Смеситель для раковины Frap F1326

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206162
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Латунный смеситель Frap F1326 для раковины сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется двумя вентилями для горячей и холодной воды. Внутри каждый из них оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.

        Преимущества

        • Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
        • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
        • Керамический картридж с повышенным ресурсом
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
        • Удобное и надежное крепление
        • Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам