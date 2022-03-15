Смеситель для раковины Frap F1326

Латунный смеситель Frap F1326 для раковины сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется двумя вентилями для горячей и холодной воды. Внутри каждый из них оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.

Преимущества