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Смеситель для ванны Frap F2125
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Frap F2125
    Арт. X1698206117
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Frap F2125
    Смеситель для ванны Frap F2125
      Смеситель для ванны Frap F2125
      Смеситель для ванны Frap F2125

      Смеситель для ванны Frap F2125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Латунный смеситель Frap F2125 для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Переключатель на душ вмонтирован в корпус, управление осуществляет шаровой запорный механизм из керамики. Сантехника управляется двумя вентилями для горячей и холодной воды. Внутри каждый из них оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F2125 на стену. Прямой излив длиной 30 см поворачивается на 360 градусов.

        Преимущества

        • Материал корпуса: высококачественная латунь с высоким содержанием меди
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
        • Удобное и надежное крепление
        • Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам