Смеситель для ванны Frap F2125
Арт. X1698206117
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
Латунный смеситель Frap F2125 для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Переключатель на душ вмонтирован в корпус, управление осуществляет шаровой запорный механизм из керамики. Сантехника управляется двумя вентилями для горячей и холодной воды. Внутри каждый из них оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F2125 на стену. Прямой излив длиной 30 см поворачивается на 360 градусов.
Преимущества
- Материал корпуса: высококачественная латунь с высоким содержанием меди
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду
- Удобное и надежное крепление
- Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам