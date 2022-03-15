Смеситель для ванны Frap F2125

Латунный смеситель Frap F2125 для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Переключатель на душ вмонтирован в корпус, управление осуществляет шаровой запорный механизм из керамики. Сантехника управляется двумя вентилями для горячей и холодной воды. Внутри каждый из них оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F2125 на стену. Прямой излив длиной 30 см поворачивается на 360 градусов.

Преимущества