Смеситель для ванны Frap F2128-B

Устанавливается смеситель Frap F2128-B на стену.



Преимущества

Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений

Изогнутый излив длиной 30 см поворачивается на 120 градусов.





Силуминовый смеситель Frap F2128-B для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Наличие дивертора обеспечивает удобное переключение на душ, управление осуществляет картридж из керамики. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм испанской марки Sedal.