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Смеситель для ванны Frap F2128-B
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Frap F2128-B
    Арт. X1698206212
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Frap F2128-B
    Смеситель для ванны Frap F2128-B
      Смеситель для ванны Frap F2128-B
      Смеситель для ванны Frap F2128-B

      Смеситель для ванны Frap F2128-B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206212
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Силуминовый смеситель Frap F2128-B для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Наличие дивертора обеспечивает удобное переключение на душ, управление осуществляет картридж из керамики. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм испанской марки Sedal. Устанавливается смеситель Frap F2128-B на стену.

        Преимущества

        • Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений
        • Изогнутый излив длиной 30 см поворачивается на 120 градусов.