Смеситель для ванны Frap F2128-B
Арт. X1698206212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Силуминовый смеситель Frap F2128-B для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Наличие дивертора обеспечивает удобное переключение на душ, управление осуществляет картридж из керамики. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем диаметром 40 мм испанской марки Sedal. Устанавливается смеситель Frap F2128-B на стену.
Преимущества
- Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений
- Изогнутый излив длиной 30 см поворачивается на 120 градусов.