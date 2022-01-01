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Смеситель Frap F2169
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Смесители
    Смеситель Frap F2169
    Арт. X169820676
    Смеситель Frap F2169

      Смеситель Frap F2169

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820676

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стильный смеситель Frap – функциональное и надежное устройство. Благодаря грамотно разработанной конструкции, прибор отлично справляется с регулированием температуры и напора потоков воды. Смеситель выполнен из сертифицированных и очень качественных материалов. Поэтому его блестящая гладкая поверхность гарантированно сохраняет отличный внешний вид, даже после длительной эксплуатации.