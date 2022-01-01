Смеситель Frap F2169

Стильный смеситель Frap – функциональное и надежное устройство. Благодаря грамотно разработанной конструкции, прибор отлично справляется с регулированием температуры и напора потоков воды. Смеситель выполнен из сертифицированных и очень качественных материалов. Поэтому его блестящая гладкая поверхность гарантированно сохраняет отличный внешний вид, даже после длительной эксплуатации.