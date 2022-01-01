Смеситель Frap F2201-1
Арт. X1698206213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для ванны Frap F2201-1, оснащен одним рычагом чтобы регулировать напор. Выделяется комфортным управлением и стабильностью на протяжении работы, поэтому пользуется на текущий момент огромной популярностью у потребителей. Аэратор в смесителях помогает обеспечить равномерный поток воды , а также ее смягчение. Сетка внутри устройства отфильтровывает разнообразные примеси. Настенный смеситель – это традиционный вариант, который сегодня чаще всего устанавливается в ванной. Помимо обычного излива модели оснащаются выходом на душевой шланг и лейку. Современный прибор – это объединение классического конструкционного решения и необычного и смелого дизайна. Подобная сантехника прекрасно подходит тем, кто хочет шагать в ногу с нашим временем. Основной материал данного прибора - латунь, надежный материал, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия.