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Смеситель Frap F2201-1
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Смесители
    Смеситель Frap F2201-1
    Арт. X1698206213
    Смеситель Frap F2201-1

      Смеситель Frap F2201-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206213

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны Frap F2201-1, оснащен одним рычагом чтобы регулировать напор. Выделяется комфортным управлением и стабильностью на протяжении работы, поэтому пользуется на текущий момент огромной популярностью у потребителей. Аэратор в смесителях помогает обеспечить равномерный поток воды , а также ее смягчение. Сетка внутри устройства отфильтровывает разнообразные примеси. Настенный смеситель – это традиционный вариант, который сегодня чаще всего устанавливается в ванной. Помимо обычного излива модели оснащаются выходом на душевой шланг и лейку. Современный прибор – это объединение классического конструкционного решения и необычного и смелого дизайна. Подобная сантехника прекрасно подходит тем, кто хочет шагать в ногу с нашим временем. Основной материал данного прибора - латунь, надежный материал, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия.