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Смеситель Frap F2265
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Смесители
    Смеситель Frap F2265
    Арт. X169820665
    Смеситель Frap F2265

      Смеситель Frap F2265

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820665

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Frap смеситель для ванны, поворотный излив 30см, однорычажный, керамический катридж 40мм, поворотный переключатель в корпусе 180 градусов, комплектующие(душевой шланг 1,5м, лейка, держатель для лейки, эксцентрики, прокладки, чашечки) корпус латунный, покрытие хром.

        Преимущества

        • Тип: Однорычажный
        • Назначение: Для ванны
        • Запорный клапан: Керамический
        • Материал корпуса: Латунь
        • Серия: H65
        • Покрытие: Хром