Смеситель Frap F2265
Арт. X169820665
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Frap смеситель для ванны, поворотный излив 30см, однорычажный, керамический катридж 40мм, поворотный переключатель в корпусе 180 градусов, комплектующие(душевой шланг 1,5м, лейка, держатель для лейки, эксцентрики, прокладки, чашечки) корпус латунный, покрытие хром.
Преимущества
- Тип: Однорычажный
- Назначение: Для ванны
- Запорный клапан: Керамический
- Материал корпуса: Латунь
- Серия: H65
- Покрытие: Хром