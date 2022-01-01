Смеситель Frap F2266

Преимущества

Тип: Однорычажный

Назначение: Для ванны

Запорный клапан: Керамический

Материал корпуса: Латунь

Серия: H66

Покрытие: Хром

Frap смеситель для ванны, поворотный излив 30см, однорычажный, керамический катридж 40mm, поворотный переключатель в корпусе 180 градусов, комплектующие(душевой шланг 1,5м, лейка, держатель для лейки, эксцентрики, прокладки, чашечки) корпус латунный, покрытие хром.