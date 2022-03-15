Смеситель для ванны Frap F2618
Арт. X1698206154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Cмеситель FRAP F2618 подойдет для ценителей классического дизайна, удобства и надежности по доступной цене. Способ монтажа - настенный. FRAP F2618 имеет 2 вентиля для горячей и холодной воды. Тип картриджа - керамическая кран-букса. Переключение на душ осуществляется поворотом переключателя 90°. Удобный поворотный излив 30 см. Изготовлен из латуни.
Преимущества
- Надежность настенного способа монтажа
- Керамическая кран-букса гораздо надежнее аналога с эластичной прокладкой, не требует усилий при закрытии
- Латунные смесители гораздо надежнее и долговечнее, чем варианты из силумина
- Благодаря аэратору вы сможете заметно сэкономить на воде
- Двухвентильные смесители удобны в регулировке температуры воды