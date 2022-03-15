Смеситель для ванны Frap F2618

Cмеситель FRAP F2618 подойдет для ценителей классического дизайна, удобства и надежности по доступной цене. Способ монтажа - настенный. FRAP F2618 имеет 2 вентиля для горячей и холодной воды. Тип картриджа - керамическая кран-букса. Переключение на душ осуществляется поворотом переключателя 90°. Удобный поворотный излив 30 см. Изготовлен из латуни.

Преимущества