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Смеситель для ванны Frap F2618
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Frap F2618
    Арт. X1698206154
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Frap F2618

      Смеситель для ванны Frap F2618

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Cмеситель FRAP F2618 подойдет для ценителей классического дизайна, удобства и надежности по доступной цене. Способ монтажа - настенный. FRAP F2618 имеет 2 вентиля для горячей и холодной воды. Тип картриджа - керамическая кран-букса. Переключение на душ осуществляется поворотом переключателя 90°. Удобный поворотный излив 30 см. Изготовлен из латуни.

        Преимущества

        • Надежность настенного способа монтажа
        • Керамическая кран-букса гораздо надежнее аналога с эластичной прокладкой, не требует усилий при закрытии
        • Латунные смесители гораздо надежнее и долговечнее, чем варианты из силумина
        • Благодаря аэратору вы сможете заметно сэкономить на воде
        • Двухвентильные смесители удобны в регулировке температуры воды