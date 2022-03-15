Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для ванны Frap F2619-2
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Frap F2619-2
    Арт. X1698206156
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Frap F2619-2

      Смеситель для ванны Frap F2619-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206156
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Лейка в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Двухвентильный настенный смеситель FRAP F2619-2 для ванны обладает повышенной прочностью, стойкостью к коррозии и долговечностью благодаря латуни, из которой он произведен. Классический дизайн позволяет ему органично вписываться в интерьер. Переключение на душ осуществляется поворотом на 90° специального переключателя. Имеется аэратор. Кран-букса керамическая. Излив поворотного типа имеет длину 35 см.

        Преимущества

        • Керамическая кран-букса обеспечивает плотное закрытие без лишних усилий и долгий срок службы без необходимости замены картриджа
        • Аэратор делает данный смеситель экономичным
        • Латунный смеситель гораздо практичнее и долговечнее своего аналога из силумина
        • Система регулирования воды при помощи двух вентилей гораздо удобнее и привычнее для многих пользователей