Смеситель для ванны Frap F2619-2
Арт. X1698206156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
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Лейка в комплекте
|Да
- Двухвентильный настенный смеситель FRAP F2619-2 для ванны обладает повышенной прочностью, стойкостью к коррозии и долговечностью благодаря латуни, из которой он произведен. Классический дизайн позволяет ему органично вписываться в интерьер. Переключение на душ осуществляется поворотом на 90° специального переключателя. Имеется аэратор. Кран-букса керамическая. Излив поворотного типа имеет длину 35 см.
Преимущества
- Керамическая кран-букса обеспечивает плотное закрытие без лишних усилий и долгий срок службы без необходимости замены картриджа
- Аэратор делает данный смеситель экономичным
- Латунный смеситель гораздо практичнее и долговечнее своего аналога из силумина
- Система регулирования воды при помощи двух вентилей гораздо удобнее и привычнее для многих пользователей