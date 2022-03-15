Смеситель для ванны Frap F2619-2

Двухвентильный настенный смеситель FRAP F2619-2 для ванны обладает повышенной прочностью, стойкостью к коррозии и долговечностью благодаря латуни, из которой он произведен. Классический дизайн позволяет ему органично вписываться в интерьер. Переключение на душ осуществляется поворотом на 90° специального переключателя. Имеется аэратор. Кран-букса керамическая. Излив поворотного типа имеет длину 35 см.

Преимущества