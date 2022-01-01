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Смеситель Frap F2619-5
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Смесители
    Смеситель Frap F2619-5
    Арт. X1698206160
    Смеситель Frap F2619-5

      Смеситель Frap F2619-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206160

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Frap смеситель для ванны, излив поворотный 36cm, двухвентильный, керамические кран-буксы, переключатель в корпусе 180 градусов, комплектующие( эксцентрики, отражатели, прокладки, душевой шланг 1,5 м, лейка, кронштейн для лейки на корпусе), корпус латунный, покрытие сатин.

        Преимущества

        • Тип: Двухвентильный
        • Назначение: Для раковины
        • Запорный клапан: Керамический
        • Материал корпуса: Латунь
        • Серия: H19-5
        • Покрытие: Сатин