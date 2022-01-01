Смеситель Frap F2619-5

Преимущества

Тип: Двухвентильный

Назначение: Для раковины

Запорный клапан: Керамический

Материал корпуса: Латунь

Серия: H19-5

Покрытие: Сатин

Frap смеситель для ванны, излив поворотный 36cm, двухвентильный, керамические кран-буксы, переключатель в корпусе 180 градусов, комплектующие( эксцентрики, отражатели, прокладки, душевой шланг 1,5 м, лейка, кронштейн для лейки на корпусе), корпус латунный, покрытие сатин.