Смеситель Frap F2619-5
Арт. X1698206160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Frap смеситель для ванны, излив поворотный 36cm, двухвентильный, керамические кран-буксы, переключатель в корпусе 180 градусов, комплектующие( эксцентрики, отражатели, прокладки, душевой шланг 1,5 м, лейка, кронштейн для лейки на корпусе), корпус латунный, покрытие сатин.
Преимущества
- Тип: Двухвентильный
- Назначение: Для раковины
- Запорный клапан: Керамический
- Материал корпуса: Латунь
- Серия: H19-5
- Покрытие: Сатин