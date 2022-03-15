Смеситель для ванны Frap F2626-3

Смеситель FRAP 2626 3 обладает отличным соотношением цены и качества. Изготовлен из латуни, которая хорошо себя зарекомендовала в производстве смесителей. Удобный поворотный излив 35 см. Конструкция настенного крепления с жесткой подводкой отличается надежностью. Переключение на душ поворотное с углом поворота 90°. Кран-букса с керамическими вставками. Продукция FRAP соответствует американским, европейским и международным стандартам.

Преимущества