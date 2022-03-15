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Смеситель для ванны Frap F2626-3
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Frap F2626-3
    Арт. X1698206166
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Frap F2626-3

      Смеситель для ванны Frap F2626-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель FRAP 2626 3 обладает отличным соотношением цены и качества. Изготовлен из латуни, которая хорошо себя зарекомендовала в производстве смесителей. Удобный поворотный излив 35 см. Конструкция настенного крепления с жесткой подводкой отличается надежностью. Переключение на душ поворотное с углом поворота 90°. Кран-букса с керамическими вставками. Продукция FRAP соответствует американским, европейским и международным стандартам.

        Преимущества

        • Керамическая кран-букса гораздо удобнее в использовании и долговечнее варианта с эластичной прокладкой
        • Двухвентильная регулировка температуры воды гораздо удобнее и проще
        • Аэратор поможет вам заметно снизить расход воды
        • Смесители из латуни гораздо долговечнее за счет прочности материала и устойчивости к коррозии