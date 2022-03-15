Смеситель для ванны Frap F2626-3
Арт. X1698206166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель FRAP 2626 3 обладает отличным соотношением цены и качества. Изготовлен из латуни, которая хорошо себя зарекомендовала в производстве смесителей. Удобный поворотный излив 35 см. Конструкция настенного крепления с жесткой подводкой отличается надежностью. Переключение на душ поворотное с углом поворота 90°. Кран-букса с керамическими вставками. Продукция FRAP соответствует американским, европейским и международным стандартам.
Преимущества
- Керамическая кран-букса гораздо удобнее в использовании и долговечнее варианта с эластичной прокладкой
- Двухвентильная регулировка температуры воды гораздо удобнее и проще
- Аэратор поможет вам заметно снизить расход воды
- Смесители из латуни гораздо долговечнее за счет прочности материала и устойчивости к коррозии