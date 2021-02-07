Смеситель для ванны Frap F2626

Преимущества

Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов

Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом

Керамический картридж с повышенным ресурсом

Улучшенный аэратор, смягчающий воду

Удобное и надежное крепление

Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам

Латунный смеситель Frap F2626 для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Переключатель на душ вмонтирован в корпус, управление осуществляет кран-букса из керамики. Сантехника управляется двумя вентилями для горячей и холодной воды. Внутри каждый из них оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F2626 на стену.