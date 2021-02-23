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Термостатический смеситель для ванны Frap F3051
3.7
6
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Термостатический смеситель для ванны Frap F3051
    Арт. X169820620
    3.7
    6
    Термостатический смеситель для ванны Frap F3051

      Термостатический смеситель для ванны Frap F3051

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820620
      3.7
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный смеситель Frap F3051 для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Он оснащён термостатом, позволяющим устанавливать необходимый уровень температуры воды. Нужное значение задаётся поворотом правого вентиля со шкалой. Левый вентиль используется для регулирования напора. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F3051 на стену над ванной.

        Преимущества

        • Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
        • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
        • Керамический картридж с повышенным ресурсом
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
        • Удобное и надежное крепление
        • Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам