Термостатический смеситель для ванны Frap F3051

Преимущества

Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов

Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом

Керамический картридж с повышенным ресурсом

Улучшенный аэратор, смягчающий воду

Удобное и надежное крепление

Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам

Латунный смеситель Frap F3051 для ванны сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Он оснащён термостатом, позволяющим устанавливать необходимый уровень температуры воды. Нужное значение задаётся поворотом правого вентиля со шкалой. Левый вентиль используется для регулирования напора. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F3051 на стену над ванной.