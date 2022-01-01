Смеситель Frap F3064
Арт. X169820648
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
- Frap смеситель для ванны, излив короткий, не поворотный, однорычажный, керамический катридж 35mm, комплектующие(эксцентрики, отражатели, прокладки,душевой шланг 1,5 м, лейка, кронштейн для лейки) корпус латунный, покрытие хром.
Преимущества
- Тип: Однорычажный
- Назначение: Для ванны
- Запорный клапан: Керамический
- Материал корпуса: Латунь
- Серия: H64
- Покрытие: Хром