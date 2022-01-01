Смеситель Frap F3064

Преимущества

Тип: Однорычажный

Назначение: Для ванны

Запорный клапан: Керамический

Материал корпуса: Латунь

Серия: H64

Покрытие: Хром

Frap смеситель для ванны, излив короткий, не поворотный, однорычажный, керамический катридж 35mm, комплектующие(эксцентрики, отражатели, прокладки,душевой шланг 1,5 м, лейка, кронштейн для лейки) корпус латунный, покрытие хром.