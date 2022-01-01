Смеситель Frap F3201

Преимущества

Цвет: хром.

Изготовлен из высококачественной латуни.

Керамический картридж 40 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды.

Фиксированный излив.

Аэратор с защитой от известковых отложений.

Поворотный переключатель душ/излив.

Ручной душ с настенным держателем.

Душевой шланг в металлической оплетке длиной 1,5 м.

Стандарт подводки: G 1/2, жесткая.

Монтаж: на стену.

Однорычажный смеситель для ванны Frap F3201. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.