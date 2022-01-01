Смеситель Frap F3201
Арт. X1698206198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Однорычажный смеситель для ванны Frap F3201. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.
Преимущества
- Цвет: хром.
- Изготовлен из высококачественной латуни.
- Керамический картридж 40 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды.
- Фиксированный излив.
- Аэратор с защитой от известковых отложений.
- Поворотный переключатель душ/излив.
- Ручной душ с настенным держателем.
- Душевой шланг в металлической оплетке длиной 1,5 м.
- Стандарт подводки: G 1/2, жесткая.
- Монтаж: на стену.