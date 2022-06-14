Смеситель для кухни (мойки) Frap F4012
Арт. X1698206211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Двойной излив
|Нет
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Лейка в комплекте
|Нет
- Смеситель Frap F4012 для кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется двумя вентилями для горячей и холодной воды. Внутри каждый из них оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F4012 на бортик кухонной мойки.
Преимущества
- Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
- Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
- Керамический картридж с повышенным ресурсом.
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду
- Удобное и надежное крепление
- Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам