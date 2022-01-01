Смеситель Frap F4070
Арт. X169820678
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для кухни Frap F4070, у прибора одна рукоять для того, чтобы регулировать напор. Наличие аэратора в данном приборе обеспечивает равномерную подачу воды и ее относительное смягчение. Специальная сетка в устройстве отфильтровывает нежелательные примеси. Этот тип смесителей отличается одним из самых простых видов монтажа, когда прибор фиксируется на столешнице или раковине с помощью гайки. Гайка прижимает его к поверхности, закручиваясь с обратной стороны монтажного отверстия.
Преимущества
- Керамический картридж Frap Ø40 мм
- Аэратор Frap
- Поворотный излив
- На гайке