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Смеситель Frap F4070
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Смесители для кухни
    Смеситель Frap F4070
    Арт. X169820678
    Смеситель Frap F4070

      Смеситель Frap F4070

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820678

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни Frap F4070, у прибора одна рукоять для того, чтобы регулировать напор. Наличие аэратора в данном приборе обеспечивает равномерную подачу воды и ее относительное смягчение. Специальная сетка в устройстве отфильтровывает нежелательные примеси. Этот тип смесителей отличается одним из самых простых видов монтажа, когда прибор фиксируется на столешнице или раковине с помощью гайки. Гайка прижимает его к поверхности, закручиваясь с обратной стороны монтажного отверстия.

        Преимущества

        • Керамический картридж Frap Ø40 мм
        • Аэратор Frap
        • Поворотный излив
        • На гайке