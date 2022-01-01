Смеситель Frap F4101-1

Смеситель для кухни Frap F4101-1, имеет одну рукоять чтобы регулировать воду. Прибор выделяется комфортным управлением и надежностью на протяжении работы, по причине этого пользуется на сегодняшний день огромной популярностью у потребителей. Аэратор в приборе поможет обеспечить равномерную подачу воды и ее относительное смягчение. Специальная сетка отфильтровывает разнообразные примеси. Конструкция смесителей на шпильке подразумевает их монтаж в специально подготовленное отверстие посредством креплений. Обычно применяются две шпильки, зажимаемые винтами с обратной стороны умывальника или раковины. Выполнен в современном стиле, необычная модель в явно выраженном дизайнерском исполнении. К данной группе изделий относится классический тип смесителей, которые созданы из латуни – прочного, надежного и долговечного материала. В основном модели данного вида покрываются качественным покрытием, благодаря чему обладают идеальным внешним видом. Излив способен вращаться, что положительно влияет на практичность. Смесители такого вида снабжаются картриджами из керамики, в диаметре 40 миллиметров. Качественная керамика может выдержать серьезные нагрузки, а кроме этого работает с маленьким шумом.