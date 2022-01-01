Смеситель Frap F4101-2

Смеситель для кухни Frap F4101-2, оснащен одной рукоятью с целью регулировки напора. Прибор характеризуется практичным управлением и стабильностью в работе, по этой причине пользуется очень большой востребовательностью у покупателей. Высококачественный аэратор в смесителе обеспечит одинаковый поток, из-за того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода становится мягче. Сеточка поможет отфильтровать примеси и сбережет более пяти кубов воды на протяжении года. Модель устанавливается при помощи гайки, нижняя часть корпуса вставляется в отверстие для установки и затягивается гайкой для фиксации. Смеситель выполнен в модном современном оформлении, оригинальная модель в ярко выраженном дизайнерском исполнении. К данной группе товаров относится классический вид приборов, которые изготовлены из латуни – прочного, надежного и долговечного материала. Довольно часто модели этого вида обрабатываются специальным хромированным покрытием, и в итоге обладают идеальным вн Излив имеет возможности вращения, что повышает практичность. Смесители снабжаются керамическим картриджем, диаметр составляет 40 миллиметров. Высококачественная керамика способна выдержать большие нагрузки, а помимо этого работает с маленьким шумом. При монтаже будет достаточно, когда в умывальнике или раковине имеется всего одно отверстие под прибор.