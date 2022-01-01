Смеситель Frap F4103

Смеситель для кухни Frap F4103, данная модель позволяет быстро регулировать напор и температуру воды, с помощью однорычажного управления. Наличие аэратора в приборе обеспечивает равномерный поток воды и ее относительноесмягчение. Сетка в устройстве отфильтровывает различные примеси. Монтируется на шпильке. Внизу смесителя устанавливается резинка, чтобы смеситель ничего не царапал и не елозил по столешнице, затем вкручиваются шпильки в смеситель. Данную конструкцию устанавливаем в отверстие, насаживаем внизу на крепление и фиксируем г Современные приборы – соединение традиционных конструкционных решений и одновременно с этим необычного и смелого оформления. Сантехника отлично подходит для тех людей, кто постоянно стремится идти в ногу с современностью. Материал прибора - латунь, это надежный материал, обеспечивающий великолепное нанесение хромированного покрытия. Модель, которая обладает поворотным изливом. Его можно вращать в различные стороны, что значительно повышает производительность использования данного прибора. Смесители такого вида оснащаются картриджами из керамики, диаметр составляет 40 миллиметров. Качественная керамика способна выдержать серьезные нагрузки, а также функционирует с минимальным уровнем шума. При установке данной модели достаточно, когда в раковине или умывальнике находится одно отверстие , отведенное под прибор.