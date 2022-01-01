Смеситель Frap F4105-2

Смеситель для кухни Frap F4105, у прибора одна рукоять для того, чтобы регулировать напор воды. Аэратор в смесителе позволит обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение. Сетка внутри устройства отфильтровывает разные примеси. Конструкция смесителей на шпильке предполагает их монтаж в специально приготовленное отверстие посредством креплений. Как правило применяются две шпильки, которые зажимаются винтами с задней стороны умывальника или раковины. Современный прибор – совмещение традиционных конструкционных решений и одновременно с этим смелого и необычного оформления. Сантехника идеально подойдет для тех, кто постоянно стремится идти в ногу со временем. Материал данного прибора - латунь, надежный красивый материал, обеспечивающий прекрасное напыление хромированного покрытия. Излив прибора способен вращаться, что напрямую положительно влияет на практичность. Имеет керамический картридж, который смешивает потоки горячей и холодной воды. Помимо этого картридж понижает шум от импульсов подачи воды. Картридж в диаметре 40 мм. Монтаж модели осуществляется на одно отверстие под смеситель.