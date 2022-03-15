Смеситель для кухни Frap F4108

Преимущества

Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов

Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом

Керамический картридж с повышенным ресурсом

Улучшенный аэратор, смягчающий воду

Удобное и надежное крепление

Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам

Смеситель Frap F4108 сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется одним вентилем для горячей или холодной воды. Внутри он оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F4108 на бортик раковины или мойки посредством гайки.