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Смеситель для кухни Frap F4195
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни Frap F4195
    Арт. X1698206216
    5.0
    2
    Смеситель для кухни Frap F4195

      Смеситель для кухни Frap F4195

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206216
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Двойной излив
      		Нет
      Лейка в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный смеситель Frap F4195 сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется одним вентилем для горячей или холодной воды. Внутри он оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F4195 на бортик раковины или мойки посредством гайки.

        Преимущества

        • Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
        • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
        • Керамический картридж с повышенным ресурсом
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
        • Удобное и надежное крепление
        • Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам