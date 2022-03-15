Смеситель для кухни Frap F4195

Преимущества



Латунный смеситель Frap F4195 сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется одним вентилем для горячей или холодной воды. Внутри он оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F4195 на бортик раковины или мойки посредством гайки.