Смеситель для кухни Frap F4197

Силуминный смеситель Frap F4197 моно дельфин сочетает в себе стильный эксклюзивный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется одним вентилем для горячей или холодной воды. Внутри он оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.

Преимущества

Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов

Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом

Керамический картридж с повышенным ресурсом

Улучшенный аэратор, смягчающий воду

Удобное и надежное крепление

Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам



