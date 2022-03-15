Смеситель для кухни Frap F4197
Арт. X1698206145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
Силуминный смеситель Frap F4197 моно дельфин сочетает в себе стильный эксклюзивный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется одним вентилем для горячей или холодной воды. Внутри он оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.
Преимущества
- Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
- Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
- Керамический картридж с повышенным ресурсом
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду
- Удобное и надежное крепление
- Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам