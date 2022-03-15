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Смеситель для кухни Frap F4566-2
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни Frap F4566-2
    Арт. X169820607
    5.0
    2
    Смеситель для кухни Frap F4566-2

      Смеситель для кухни Frap F4566-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820607
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Двойной излив
      		Нет
      Лейка в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Латунный смеситель Frap F4566-2 для раковины/кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.

        Преимущества

        • Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
        • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
        • Керамический картридж с повышенным ресурсом
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
        • Удобное и надежное крепление
        • Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам