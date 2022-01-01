Смеситель Frap F4570-2

Смеситель для кухни Frap F4570-2, данная модель позволяет быстро контролировать температуру и напор воды, благодаря однорычажному управлению. Наличие аэратора в приборе поможет обеспечить равномерный поток воды и ее смягчение. Специальная сетка отфильтровывает нежелательные примеси. Модель устанавливается с помощью гайки, нижняя часть корпуса смесителя вставляется в специальное отверстие для монтажа и с обратной стороны затягивается гайкой. Современный смеситель – соединение традиционного конструкционного решения и одновременно с этим самого смелого и необычного дизайна. Подобного рода сантехника идеально подходит для тех людей, кто хочет шагать в ногу со временем. К этой категории товаров принадлежит классический тип приборов, сделанных из латуни – надежного, долговечного, прочного материала. Обычно модели такого вида обрабатываются качественным покрытием, и в итоге имеют идеальный внешний вид. Излив прибора имеет возможность вращения, что повышает функциональность. Оснащен керамическим картриджем, который качественно смешивает потоки горячей и холодной воды. Кроме этого картридж понижает шум от импульсов подачи воды. Картридж имеет диаметр 40 мм. При установке достаточно, если в раковине или умывальнике имеется одно отверстие под прибор.