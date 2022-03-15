Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для кухни (мойки) FRAP F4608
4.5
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни (мойки) FRAP F4608
    Арт. X1698206153
    4.5
    2
    Смеситель для кухни (мойки) FRAP F4608

      Смеситель для кухни (мойки) FRAP F4608

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206153
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Двойной излив
      		Нет
      Лейка в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Кран шар. Bugatti F*M 307 3/4"
      870 ₽
      5.0
      Кран шар. Bugatti F*M 307 3/4"
      Кран Джилекс шаровой 32*32, 9362
      323 ₽
      5.0
      Кран Джилекс шаровой 32*32, 9362
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9235, ВР, 1" - 32 мм
      89 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9235, ВР, 1" - 32 мм
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9234, ВР, 3/4" - 32 мм
      89 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9234, ВР, 3/4" - 32 мм
      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
      95 ₽
      5.0
      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9134, НР, 3/4" - 32 мм
      77 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9134, НР, 3/4" - 32 мм
      Хомут металлический Humalt 007030104 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 31-36 мм, 1")
      35 ₽
      5.0
      Хомут металлический Humalt 007030104 с гайкой и шпилькой-шурупом, дюбелем (М8, 31-36 мм, 1")
      Штуцер Belamos YM5805 (внутренняя резьба, 3/4")
      34 ₽
      5.0
      Штуцер Belamos YM5805 (внутренняя резьба, 3/4")
      Муфта Fusitek раз. НР 20Х1/2 (FT05701)
      230 ₽
      4.5
      Муфта Fusitek раз. НР 20Х1/2 (FT05701)
      Шаровой кран Fusitek для ГВС 20, FT07101
      199 ₽
      5.0
      Шаровой кран Fusitek для ГВС 20, FT07101
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      109 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      8 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный смеситель Frap F4608 для кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника управляется двумя вентилями для горячей и холодной воды. Внутри каждый из них оснащён керамической кран-буксой в латунной оболочке. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.

        Преимущества

        • Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
        • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
        • Керамический картридж с повышенным ресурсом
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
        • Удобное и надежное крепление
        • Покрытие: хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам