Настенный смеситель Frap F4629-B

Преимущества

Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов

Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом

Керамический картридж с повышенным ресурсом

Улучшенный аэратор, смягчающий воду

Удобное и надежное крепление

Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам

Силуминовый смеситель Frap F4629-B для кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений.