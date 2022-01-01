Смеситель Frap F4901

Смеситель для кухни Frap F4901, представленная модель позволяет легко контролировать напор воды, при помощи однорычажного управления. Качественный аэратор обеспечит равномерный поток, с помощью того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода становится мягче. Сеточка поможет отфильтровать примеси и позволит сэкономить свыше пяти кубометров воды в течение года. Представленный тип смесителей отличается одним из самых простых видов монтажа, когда прибор фиксируется на раковине при помощи гайки. Гайка надежно прижимает его к поверхности, закручиваясь с обратной стороны монтажного отверстия. Выполнен в модном современном стиле, необычная модель в дизайнерском исполнении. Основной материал прибора - латунь, надежный красивый материал, обеспечивающий прекрасное напыление хромированного покрытия. В данном приборе излив имеет возможность вращения, что положительно влияет на практичность. Имеет надежный керамический картридж, который эффективно смешивает холодную и горячую воду. Кроме этого понижается шум подачи воды. Картридж в диаметре 40 миллиметров.