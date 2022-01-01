Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Frap F4901
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель Frap F4901
    Арт. X169820618
    Смеситель Frap F4901

      Смеситель Frap F4901

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820618

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни Frap F4901, представленная модель позволяет легко контролировать напор воды, при помощи однорычажного управления. Качественный аэратор обеспечит равномерный поток, с помощью того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода становится мягче. Сеточка поможет отфильтровать примеси и позволит сэкономить свыше пяти кубометров воды в течение года. Представленный тип смесителей отличается одним из самых простых видов монтажа, когда прибор фиксируется на раковине при помощи гайки. Гайка надежно прижимает его к поверхности, закручиваясь с обратной стороны монтажного отверстия. Выполнен в модном современном стиле, необычная модель в дизайнерском исполнении. Основной материал прибора - латунь, надежный красивый материал, обеспечивающий прекрасное напыление хромированного покрытия. В данном приборе излив имеет возможность вращения, что положительно влияет на практичность. Имеет надежный керамический картридж, который эффективно смешивает холодную и горячую воду. Кроме этого понижается шум подачи воды. Картридж в диаметре 40 миллиметров. 