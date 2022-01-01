Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Frap F511-1 сенсорный
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Frap F511-1 сенсорный
    Арт. X169820602
    Смеситель Frap F511-1 сенсорный

      Смеситель Frap F511-1 сенсорный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820602

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данный сенсорный смеситель выполнен из латуни. Цвет - хром. Он предназначен для установки на раковину. Подает воду только тогда, когда в зоне действия датчика появятся руки или какой-либо предмет. За счет этого происходит экономия воды до 70%. Электронный смеситель (кран) для общественных мест со скрытым механизмом смешивания Удобно использовать в торговых центрах и других местах большой проходимости так как посетители не будут трогать ручку и переключать температуру. Температурный режим устанавливается заблаговременно и всегда находится в определенном положении. Это сохранит не только целостность смесителя, но и здоровье посетителей.

        Преимущества

        • Инфракрасный сенсор
        • Срабатывание датчика при 25-30 см
        • Рабочая температура - до 45°
        • Рабочее давление - 0.05 - 0.7 МПа
        • Питание – двойное (220В от сети и 4 элемента питания АА)
        • Потребляемая мощность – до 2 Вт
        • Резервное питание от батареек типа "АА" - 4шт
        • Диаметр слива – 3/8 дюйма
        • Крепление – в вертикальном положении
        • Присоединение водопровода – гибкими шлангами
        • Присоединительные штуцеры – ½ дюйма