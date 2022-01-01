Смеситель Frap F511-1 сенсорный

Преимущества

Инфракрасный сенсор

Срабатывание датчика при 25-30 см

Рабочая температура - до 45°

Рабочее давление - 0.05 - 0.7 МПа

Питание – двойное (220В от сети и 4 элемента питания АА)

Потребляемая мощность – до 2 Вт

Резервное питание от батареек типа "АА" - 4шт

Диаметр слива – 3/8 дюйма

Крепление – в вертикальном положении

Присоединение водопровода – гибкими шлангами

Присоединительные штуцеры – ½ дюйма

Данный сенсорный смеситель выполнен из латуни. Цвет - хром. Он предназначен для установки на раковину. Подает воду только тогда, когда в зоне действия датчика появятся руки или какой-либо предмет. За счет этого происходит экономия воды до 70%. Электронный смеситель (кран) для общественных мест со скрытым механизмом смешивания Удобно использовать в торговых центрах и других местах большой проходимости так как посетители не будут трогать ручку и переключать температуру. Температурный режим устанавливается заблаговременно и всегда находится в определенном положении. Это сохранит не только целостность смесителя, но и здоровье посетителей.