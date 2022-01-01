Смеситель Frap F511-1 сенсорный
Арт. X169820602
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Данный сенсорный смеситель выполнен из латуни. Цвет - хром. Он предназначен для установки на раковину. Подает воду только тогда, когда в зоне действия датчика появятся руки или какой-либо предмет. За счет этого происходит экономия воды до 70%. Электронный смеситель (кран) для общественных мест со скрытым механизмом смешивания Удобно использовать в торговых центрах и других местах большой проходимости так как посетители не будут трогать ручку и переключать температуру. Температурный режим устанавливается заблаговременно и всегда находится в определенном положении. Это сохранит не только целостность смесителя, но и здоровье посетителей.
Преимущества
- Инфракрасный сенсор
- Срабатывание датчика при 25-30 см
- Рабочая температура - до 45°
- Рабочее давление - 0.05 - 0.7 МПа
- Питание – двойное (220В от сети и 4 элемента питания АА)
- Потребляемая мощность – до 2 Вт
- Резервное питание от батареек типа "АА" - 4шт
- Диаметр слива – 3/8 дюйма
- Крепление – в вертикальном положении
- Присоединение водопровода – гибкими шлангами
- Присоединительные штуцеры – ½ дюйма