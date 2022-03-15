Сенсорный смеситель для раковины Frap F512-1

Преимущества

За автоматическое включение/выключение воды отвечает инфракрасный сенсор

Прибор может питаться от 220В или 4 батареек типа АА

Датчик срабатывает при расстоянии до 25-30 см

Гибкая подводка

Есть терморегулятор

Сенсорный смеситель F512-1 для раковины отличается от стандартных моделей смесителей бесконтактным способом подачи воды. В корпус изделия установлен инфракрасный сенсор, который и регулирует поток воды. Подходит для температуры до 45С. Сенсорные смесители являются удачным выбором не только для частных жилищ, но и общественных мест, потому как они позволяют сэкономить около 60-70% потребляемой воды.