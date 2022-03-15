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Сенсорный смеситель для раковины Frap F512-1
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Сенсорный смеситель для раковины Frap F512-1
    Арт. X169820650
    5.0
    2
    Сенсорный смеситель для раковины Frap F512-1

      Сенсорный смеситель для раковины Frap F512-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820650
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Двойной излив
      		Нет
      Лейка в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сенсорный смеситель F512-1 для раковины отличается от стандартных моделей смесителей бесконтактным способом подачи воды. В корпус изделия установлен инфракрасный сенсор, который и регулирует поток воды. Подходит для температуры до 45 С. Сенсорные смесители являются удачным выбором не только для частных жилищ, но и общественных мест, потому как они позволяют сэкономить около 60-70% потребляемой воды. 

        Преимущества

        • За автоматическое включение/выключение воды отвечает инфракрасный сенсор
        • Прибор может питаться от 220В или 4 батареек типа АА
        • Датчик срабатывает при расстоянии до 25-30 см
        • Гибкая подводка
        • Есть терморегулятор