Сенсорный смеситель для раковины и умывальника Frap F515
Арт. X1698206125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Двойной излив
|Нет
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Лейка в комплекте
|Нет
- Сенсорный смеситель Frap F515 для раковины отличается от стандартных моделей смесителей бесконтактным способом подачи воды. В корпус изделия установлен инфракрасный сенсор, который и регулирует поток воды. Подходит для температуры до 45 С. Сенсорные смесители являются удачным выбором не только для частных жилищ, но и общественных мест, потому как они позволяют сэкономить около 60-70% потребляемой воды.
Преимущества
- За автоматическое включение/выключение воды отвечает инфракрасный сенсор
- Датчик срабатывает при расстоянии до 25-30 см
- Гибкая подводка