Сенсорный смеситель для раковины и умывальника Frap F515

Преимущества

За автоматическое включение/выключение воды отвечает инфракрасный сенсор

Датчик срабатывает при расстоянии до 25-30 см



Гибкая подводка

Сенсорный смеситель Frap F515 для раковины отличается от стандартных моделей смесителей бесконтактным способом подачи воды. В корпус изделия установлен инфракрасный сенсор, который и регулирует поток воды. Подходит для температуры до 45С. Сенсорные смесители являются удачным выбором не только для частных жилищ, но и общественных мест, потому как они позволяют сэкономить около 60-70% потребляемой воды.