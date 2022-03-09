Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003
Арт. X169820629
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Направление струи
|под наклоном
|
Двойной излив
|Нет
- Стильный смеситель для ванной Frap – функциональное и надежное устройство. Благодаря грамотно разработанной конструкции, прибор отлично справляется с регулированием температуры и напора потоков воды. Кроме того, этот смеситель выполнен из сертифицированных качественных материалов. Поэтому его блестящая гладкая поверхность гарантированно сохраняет роскошный внешний облик даже после длительной эксплуатации.
Преимущества
- Материал корпуса: высококачественная латунь с высоким содержанием меди
- Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
- Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
- Керамический картридж с повышенным ресурсом (ресурс 500000 переключений).
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду
- Удобное и надежное крепление
- Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам.