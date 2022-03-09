Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003

Преимущества

Стильный смеситель для ванной Frap – функциональное и надежное устройство. Благодаря грамотно разработанной конструкции, прибор отлично справляется с регулированием температуры и напора потоков воды. Кроме того, этот смеситель выполнен из сертифицированных качественных материалов. Поэтому его блестящая гладкая поверхность гарантированно сохраняет роскошный внешний облик даже после длительной эксплуатации.

Материал корпуса: высококачественная латунь с высоким содержанием меди

Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов

Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом

Керамический картридж с повышенным ресурсом (ресурс 500000 переключений).

Улучшенный аэратор, смягчающий воду

Удобное и надежное крепление

Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам.