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Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003
4.5
8
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003
    Арт. X169820629
    4.5
    8
    Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003
    Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003
    Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003
      Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003
      Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003
      Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003

      Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Frap F6003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820629
      4.5
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стильный смеситель для ванной Frap – функциональное и надежное устройство. Благодаря грамотно разработанной конструкции, прибор отлично справляется с регулированием температуры и напора потоков воды. Кроме того, этот смеситель выполнен из сертифицированных качественных материалов. Поэтому его блестящая гладкая поверхность гарантированно сохраняет роскошный внешний облик даже после длительной эксплуатации.   

        Преимущества

      • Материал корпуса: высококачественная латунь с высоким содержанием меди
      • Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
      • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
      • Керамический картридж с повышенным ресурсом (ресурс 500000 переключений).
      • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
      • Удобное и надежное крепление
      • Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам.