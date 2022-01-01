Смеситель Frap G1001

FRAP (Фрап) G1001 Смеситель однорычажный для раковины на гайке - смесители FRAP (Китай) изготовлены из высококачественной латунина итальянском оборудовании, что позволяет им служить достаточно долго.Технические характеристики:ТиподнозахватныйНазначениедля умывальникаФорма изливакаскаднаяВстраиваемыйнетСпособ монтажагоризонтальныйКоличество монтажных отверстий1Присоединительный размер1/2"Изливдлина 105 мм, высота 74 ммРазмеры (Высота)162 мм