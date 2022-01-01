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Смеситель Frap G1001
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Смесители для умывальника
    Смеситель Frap G1001
    Арт. X1698206195
    Смеситель Frap G1001

      Смеситель Frap G1001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206195

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • FRAP (Фрап) G1001 Смеситель однорычажный для раковины на гайке - смесители FRAP (Китай) изготовлены из высококачественной латунина итальянском оборудовании, что позволяет им служить достаточно долго.Технические характеристики:ТиподнозахватныйНазначениедля умывальникаФорма изливакаскаднаяВстраиваемыйнетСпособ монтажагоризонтальныйКоличество монтажных отверстий1Присоединительный размер1/2"Изливдлина 105 мм, высота 74 ммРазмеры (Высота)162 мм