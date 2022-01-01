Смеситель Grohe Concetto New 32211000

Преимущества

Настенный монтаж

Металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности

Регулировка расхода воды

Автоматический переключатель: ванна/душ

Аэратор

Встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

Скрытые S-образные эксцентрики

С защитой от обратного потока

Дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

Минимальное давление 1.0 бар

Класс шума I по DIN 4109

Смеситель Grohe Concetto для ванны однорычажный. Есть функция - регулировка расхода воды, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2", скрытые S-образные эксцентрики, а также дополнительный ограничитель температуры.