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Смеситель Grohe Concetto New 32211000
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Смесители для ванны и душа
    Смеситель Grohe Concetto New 32211000
    Арт. X169820208
    Смеситель Grohe Concetto New 32211000

      Смеситель Grohe Concetto New 32211000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820208

      Характеристики

      Производитель
      		Grohe
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель Grohe Concetto для ванны однорычажный. Есть функция - регулировка расхода воды, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2", скрытые S-образные эксцентрики, а также дополнительный ограничитель температуры.

        Преимущества

        • Настенный монтаж
        • Металлический рычаг
        • GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
        • GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
        • Регулировка расхода воды
        • Автоматический переключатель: ванна/душ
        • Аэратор
        • Встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
        • Скрытые S-образные эксцентрики
        • С защитой от обратного потока
        • Дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
        • Минимальное давление 1.0 бар
        • Класс шума I по DIN 4109