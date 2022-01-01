Смеситель Grohe Concetto New 32211000
Арт. X169820208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель Grohe Concetto для ванны однорычажный. Есть функция - регулировка расхода воды, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2", скрытые S-образные эксцентрики, а также дополнительный ограничитель температуры.
Преимущества
- Настенный монтаж
- Металлический рычаг
- GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
- GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
- Регулировка расхода воды
- Автоматический переключатель: ванна/душ
- Аэратор
- Встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
- Скрытые S-образные эксцентрики
- С защитой от обратного потока
- Дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
- Минимальное давление 1.0 бар
- Класс шума I по DIN 4109